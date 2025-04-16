В Крымском районе оштрафовали 16 нелегальных мигрантов, их выдворят из России

Рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства полицейские проверили в хуторе Адагум.

По данным правоохранителей, 16 граждан Узбекистана прибыли к местному фермеру для трудоустройства. При этом иностранцы не имели патентов на работу и находились в России незаконно.

В отношении нелегальных мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.8 и 18.11 КоАП РФ.

«Выявленных нелегалов полицейские привлекли к административной ответственности. Каждый из них выплатит штраф и будет выдворен за пределы страны», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

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