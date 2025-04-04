Мигранта, пристававшего к людям на улице в Сочи, депортируют из России

В отдел полиции Хостинского района обратилась 36-летняя женщина и сообщила о том, что на улице Транспортной пьяный мужчина пристает к прохожим.

Полицейские прибыли на место и обнаружили нарушителя. Им оказался 30-летний приезжий из ближнего зарубежья. Мужчина предположительно находился в состоянии наркотического опьянения, но отказался от медосвидетельствования.

В отношении задержанного составили административный протокол за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Хостинский суд назначил иностранцу 5 суток ареста и выдворение из России, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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