В Армавире проверили документы у 28 мигрантов на стройке

Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке спецподразделения краевого ГУ Росгвардии провели рейд на одном из строительных объектов в Армавире.

Правоохранители обнаружили 28 граждан Узбекистана и Таджикистана. У всех мигрантов проверили документы, девятерых из них доставили в отдел полиции.

Одного иностранца привлекли к административной ответственности за работу без патента. В отношении фирмы-работодателя составили протоколы за незаконное привлечение к работе иностранцев и за несвоевременное уведомление миграционного органа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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