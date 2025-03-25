17 мигрантов-нелегалов из Кубы, работавших на Кубани, выдворят из России
Правоохранители провели проверку соблюдения миграционного законодательства. В частном жилом секторе в Крымском районе нашли 17 граждан Кубы, которые нарушили режим пребывания в России.
В отношении нелегальных мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях. Суд назначил иностранцам штраф с выдворением за пределы страны. Также им запрещен въезд в России на срок от 5 до 10 лет.
Сейчас проводят проверку в отношении лиц, допустивших проживание нелегальных мигрантов на территории страны. Нарушителям может грозить уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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На стройке выявили 68 граждан Узбекистана. При проверке установили, что 29 иностранцев трудятся без патента на работу, 26 их них незаконно находятся на территории России.