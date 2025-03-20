Почти 30 нелегальных мигрантов прятались на стройке в Краснодаре

Рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства правоохранители проверили в поселке Березовом.

На стройке выявили 68 граждан Узбекистана. При проверке установили, что 29 иностранцев трудятся без патента на работу, 26 их них незаконно находятся на территории России.

В отношении нелегальных мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности также привлекли работодателя, трудоустроившего приезжих.

«Кроме того, в действиях лица, который предоставил иностранцам места для проживания, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Организация незаконной миграции». Проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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