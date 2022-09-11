В Крымском районе на участках для голосования выступают творческие коллективы

Видео канала «Кубань 24»

Также на избирательных участках открыли выставки мастеров прикладного творчества. Эти мероприятия посвящены 85-летию Краснодарского края.

Например, в селе Киевском голосующим представили уголок кубанского быта. Главные экспонаты — ковры, рушники и скатерти, сотканные мастерицами поселения. Здесь же находится ткацкий станок, и все желающие могут посмотреть, как работали в старину.

Свою гражданскую позицию активно выражают в том числе представители разных национальностей, проживающие в крае. Так, в Тимашевском районе на избирательные участки пришли лидеры азербайджанской диаспоры. При этом все, кто еще не успел проголосовать, могут прийти на избирательные участки до 20:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе для избирателей на участках организовали выставки народного творчества.