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В Крымском районе для избирателей на участках организовали выставки народного творчества

Политика
09.09.2022 13:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-dlya-izbiratelej-na-uchastkah-organizovali-vystavki-narodnogo-tvorchestva
Видео канала «Кубань 24»

Народные костюмы, предметы казачьего быта и даже мини-курень за плетнем — так встречают голосующих на избирательных участках Крымского района.

Голосование началось с 8:00 гимном Российской Федерации. Его исполнили члены избирательных комиссий вместе с артистами народных хоров.

Выставки народного творчества и концертную программу подготовили местные умельцы и артисты в преддверии 85-летия Краснодарского края.

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