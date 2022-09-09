В Крымском районе для избирателей на участках организовали выставки народного творчества

Видео канала «Кубань 24»

Народные костюмы, предметы казачьего быта и даже мини-курень за плетнем — так встречают голосующих на избирательных участках Крымского района.

Голосование началось с 8:00 гимном Российской Федерации. Его исполнили члены избирательных комиссий вместе с артистами народных хоров.

Выставки народного творчества и концертную программу подготовили местные умельцы и артисты в преддверии 85-летия Краснодарского края.

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