В Крымском районе для избирателей на участках организовали выставки народного творчества
Политика
09.09.2022 13:39
Народные костюмы, предметы казачьего быта и даже мини-курень за плетнем — так встречают голосующих на избирательных участках Крымского района.
Голосование началось с 8:00 гимном Российской Федерации. Его исполнили члены избирательных комиссий вместе с артистами народных хоров.
Выставки народного творчества и концертную программу подготовили местные умельцы и артисты в преддверии 85-летия Краснодарского края.
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