В Крымском районе краевые онкологи проведут прием пациентов
Общество
23.04.2023 10:25
Бригада врачей Клинического онкодиспансера № 1 проведет прием пациентов в Крымской центральной районной больнице 24 апреля.
«Прием во взрослом поликлиническом отделении ЦРБ будут вести онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Если своевременно диагностировать злокачественную опухоль, то есть вероятность полностью ее излечить. На первой стадии полностью здоровыми становятся более 90% больных», – рассказал главный врач клинического онкологического диспансера № 1 Роман Мурашко.
Мероприятие пройдет в рамках краевого проекта «Кубань против рака». Предварительную запись к специалистам проведут в регистратуре поликлиники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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