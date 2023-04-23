Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Крымском районе краевые онкологи проведут прием пациентов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-kraevye-onkologi-provedut-priem-patsientov
В Крымском районе краевые онкологи проведут прием пациентов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Бригада врачей Клинического онкодиспансера № 1 проведет прием пациентов в Крымской центральной районной больнице 24 апреля.

«Прием во взрослом поликлиническом отделении ЦРБ будут вести онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Если своевременно диагностировать злокачественную опухоль, то есть вероятность полностью ее излечить. На первой стадии полностью здоровыми становятся более 90% больных», – рассказал главный врач клинического онкологического диспансера № 1 Роман Мурашко.

Мероприятие пройдет в рамках краевого проекта «Кубань против рака». Предварительную запись к специалистам проведут в регистратуре поликлиники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: аппарат для выявления вызывающих рак генных мутаций доставили в ККБ № 1 в Краснодаре.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Как лечить геморрой в домашних условиях
Как лечить геморрой в домашних условиях
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
  2. Расслабляться рано: врач назвал примерные сроки восстановления Романа Костомарова
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
  6. Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях