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Аппарат для выявления вызывающих рак генных мутаций доставили в ККБ № 1 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/apparat-dlya-vyyavleniya-vyzyvayushhih-rak-gennyh-mutatsij-dostavili-v-kkb-1-v-krasnodare
Аппарат для выявления вызывающих рак генных мутаций доставили в ККБ № 1 в Краснодаре
Фото t.me/minkovaanna23

Секвенатор нового поколения MiSeq Dx Illumina медучреждение получило по программе «Развитие науки и технологий». Об этом 3 февраля в преддверии Дня борьбы против рака сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Замглавы края рассказала, что секвенатор позволяет в рамках одного исследования увидеть все генные мутации, вызывающие онкологию. Применение этого аппарата Минькова назвала «новой главой в лечении рака».

«Пациенту не нужно будет делать биопсию опухоли. По сути, можно получить все данные о виде рака с помощью простого забора крови. Это позволит индивидуально и точно подбирать лечение конкретному человеку. Пока это первый и уникальный аппарат в ЮФО», — написала Минькова в Telegram.

Также вице-губернатор Краснодарского края рассказала, что на базе ККБ № 1 планируется создание краевого хранилища информации о геномике и передовой терапии рака легкого. Кроме того, по ее словам, будет создан портал для использования этих данных в научных исследованиях и клинической практике. Эта информация позволит персонализировать стратегии лечения и профилактики рака.

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