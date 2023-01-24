Новый маммограф доставили в Новокубанскую ЦРБ по нацпроекту
Новое оборудование закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Маммограф позволит врачам Новокубанской районной больницы диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. Высокое качество снимков поможет специалистам быстро и точно поставить диагноз. Пациентки при обследовании на новом оборудовании получат меньше облучения.
«Рак груди занимает первое место в мире среди женских онкозаболеваний. Поэтому очень важно своевременно обнаружить данную патологию и принять соответствующие меры», — подчеркнул главврач Новокубанской ЦРБ Александр Жарников.
В прошлом году в акции «Кубань против рака» приняли участие свыше 76 тыс. жителей края. Акция проводится в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В ходе обследования признаки злокачественных новообразований выявили у более 1,2 тыс. человек. Предраковые патологии обнаружили у порядка 3,1 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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