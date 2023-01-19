Новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту открыли в Тимашевском районе

Медучреждение в поселке Октябрьском построили в 2022 году в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Фельдшерско-акушерский пункт оснастили современным оборудованием и медицинской мебелью. Там имеется дефибриллятор, аппарат ЭКГ, фармацевтические холодильники, сухожаровые шкафы, бактерицидные облучатели.

«В новом ФАПе ведет прием фельдшер, которая в 2020 году пришла в нашу районную больницу по программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Здесь проводят консультации, осмотр, диспансеризацию и, что не мало важно, вакцинацию как взрослых, так и маленьких пациентов», — сказала главврач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.

В ФАПе жители поселка также могут пройти профосмотры, сдать анализы и записаться к врачам-специалистам в районный центр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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