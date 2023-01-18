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В Абинском районе по нацпроекту капитально отремонтировали поликлинику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-po-natsproektu-kapitalno-otremontirovali-polikliniku
В Абинском районе по нацпроекту капитально отремонтировали поликлинику
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медучреждение в станице Холмской начали ремонтировать в 2022 году. Его привели в порядок по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

В поликлинике теперь новая система электро-, водоснабжения, отопления, канализация и вентиляция. Закупили также современную мебель и оборудование.

Главный врач Абинской ЦРБ Геннадий Егоров выразил уверенность в том, что модернизация значительно улучшит качество оказания помощи пациентам.

До 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения региона по нацпроекту направят более 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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