В Абинском районе по нацпроекту капитально отремонтировали поликлинику

Медучреждение в станице Холмской начали ремонтировать в 2022 году. Его привели в порядок по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

В поликлинике теперь новая система электро-, водоснабжения, отопления, канализация и вентиляция. Закупили также современную мебель и оборудование.

Главный врач Абинской ЦРБ Геннадий Егоров выразил уверенность в том, что модернизация значительно улучшит качество оказания помощи пациентам.

До 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения региона по нацпроекту направят более 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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