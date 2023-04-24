В Крымском районе капитально отремонтировали 26 артезианских скважин
Реконструкция на водозаборе «Троицкий групповой водопровод» идет в рамках инвестиционной программы. Работы ведет предприятие «Кубаньводкомплекс».
На сегодняшний день завершают работы на двух артезианских скважинах глубиной 120 м и 360 м. Всего по инвестпрограмме уже отремонтировали 10 скважин.
Одновременно ремонтируют объекты по производственной программе. Уже запустили 16 новых объектов. Производительность водозабора увеличилась на 10 тыс. куб. м в сутки. Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».
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