Ремонт артезианской скважины стартовал в Динском районе
Общество
18.04.2023 17:17
Ремонт скважины повысит надежность работы систем водоснабжения станицы Динской.
После капремонта на скважине глубиной 610 м установят новый насос и станцию управления, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Работы по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на центральном водозаборе планируют завершить к концу июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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