Ремонт артезианской скважины стартовал в Динском районе

Ремонт скважины повысит надежность работы систем водоснабжения станицы Динской.

После капремонта на скважине глубиной 610 м установят новый насос и станцию управления, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Работы по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на центральном водозаборе планируют завершить к концу июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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