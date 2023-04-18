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Ремонт артезианской скважины стартовал в Динском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-artezianskoj-skvazhiny-startoval-v-dinskom-rajone
Ремонт артезианской скважины стартовал в Динском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонт скважины повысит надежность работы систем водоснабжения станицы Динской.

После капремонта на скважине глубиной 610 м установят новый насос и станцию управления, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Работы по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на центральном водозаборе планируют завершить к концу июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: шесть артезианских скважин отремонтируют в Усть-Лабинском районе.

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