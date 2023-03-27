Шесть артезианских скважин отремонтируют в Усть-Лабинском районе

Капремонт скважин выполнят в этом году в рамках региональной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, в станице Воронежской отремонтируют две скважины. Одна из них глубиной 500 м находится на Центральном водозаборе, вторая глубиной 200 м — на Северном водозаборе.

«Закончат работы в июле 2023 года. Бесперебойное и качественное водоснабжение получат более 2,5 тыс. жителей станицы», — добавил врио министра.

Кроме того, отремонтируют 4 скважины в станицах Ладожской, Тенгинской, Новолабинской и хуторе Красном.

На Кубани в этом году введут в эксплуатацию более 71 км сетей и 28 объектов водоснабжения и водоотведения. Краевое финансирование на эти цели составит 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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