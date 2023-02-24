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В Кропоткине отремонтируют три артезианские скважины

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kropotkine-otremontiruyut-tri-artezianskie-skvazhiny
В Кропоткине отремонтируют три артезианские скважины
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Скважины глубиной 187 м, 322 м и 450 м расположены на улицах Заводской, Чекалина и Центральной.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, скважины ввели в эксплуатацию с начала 60-х годов до середины 70-х годов. Скважины предельно изношены. Подрядчика для ремонта в марте. Все работы завершат до конца 2023 года. После ремонта улучшится качество питьевой воды у 17 тыс. жителей Кропоткина.

Работы выполнят по региональной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». В прошлом году построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения. Сделали капремонт более чем на 40 водозаборах и скважинах. Бесперебойной качественной питьевой водой обеспечили жителей 25 муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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