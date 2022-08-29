В Крымском районе из-за ночной грозы жители остались без света

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ночь на 29 августа в Крымском районе произошли аварийные отключения электроэнергии. К утру специалистам удалось ликвидировать несколько аварий. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.

«После ночной грозы продолжаются аварийно-восстановительные работы на электросетях. В Крымске электроэнергия полностью восстановлена, кроме улиц Тургенева, Советской и Кирова. Без света частично село Киевское, село Русское, хутор Даманка, станица Неберджаевская, хутор Армянский, село Молдаванское», — написал Лесь в Telegram.

На территории Краснодарского края по-прежнему действует экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, в течение суток 29 августа местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Возможно повышение уровня воды в реках. На участке от Анапы до Магри есть риск формирования смерчей над морем.

Читайте также: жители Приморско-Ахтарска встретили утро без воды из-за аварии на водозаборе.