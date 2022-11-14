В Крымском районе грибники нашли схрон с минометными минами
Происшествия
14.11.2022 21:31
Необычную находку местные жители сделали в лесу примерно в 2 км от поселка Саук-Дере.
Грибники обнаружили боеприпасы и сообщили об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это 50-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны. Всего обнаружили 17 единиц.
Кроме того, во время поиска грибов в лесу около села Экономического в Крымском районе нашли 120-мм минометную мину, а у села Вольного обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд.
Всего с начала ноября на Кубани нашли 28 боеприпасов времен войны. Их уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае за месяц уничтожили более 70 боеприпасов времен войны.
Популярные новости
- Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
- Краснодарский край сохранил третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ
- Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
- В Новороссийске экологи нашли каптажный колодец начала 20 века