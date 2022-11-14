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В Крымском районе грибники нашли схрон с минометными минами

Происшествия
14.11.2022 21:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-gribniki-nashli-shron-s-minometnymi-minami
В Крымском районе грибники нашли схрон с минометными минами
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Необычную находку местные жители сделали в лесу примерно в 2 км от поселка Саук-Дере.

Грибники обнаружили боеприпасы и сообщили об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это 50-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны. Всего обнаружили 17 единиц.

Кроме того, во время поиска грибов в лесу около села Экономического в Крымском районе нашли 120-мм минометную мину, а у села Вольного обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд.

Всего с начала ноября на Кубани нашли 28 боеприпасов времен войны. Их уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае за месяц уничтожили более 70 боеприпасов времен войны.

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