В Крымском районе грибники нашли схрон с минометными минами

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Необычную находку местные жители сделали в лесу примерно в 2 км от поселка Саук-Дере.

Грибники обнаружили боеприпасы и сообщили об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это 50-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны. Всего обнаружили 17 единиц.

Кроме того, во время поиска грибов в лесу около села Экономического в Крымском районе нашли 120-мм минометную мину, а у села Вольного обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд.

Всего с начала ноября на Кубани нашли 28 боеприпасов времен войны. Их уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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