В Краснодарском крае за месяц уничтожили более 70 боеприпасов времен войны
Происшествия
09.11.2022 18:11
Сотрудники Росгвардии обнаружили гранаты времен Великой Отечественной войны, минометные мины и артиллерийские снаряды в разных районах края.
В Тихорецке рабочие во время земляных работ возле ж/д переезда нашли шесть разнокалиберных мин. В станице Должанской Ейского района на берегу пляжа во время уборки нашли 76-мм артиллерийский снаряд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Еще 67 боеприпасов нашли и уничтожили в реках Апшеронского и Крымского районов, полях Новокубанского, Темрюкского, Абинского, Славянского и лесах Кавказского и Туапсинского районов.
Также среди подозрительных предметов, найденных жителями края, было несколько учебных боеприпасов.
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