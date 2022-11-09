В Краснодарском крае за месяц уничтожили более 70 боеприпасов времен войны

В Краснодарском крае за месяц уничтожили более 70 боеприпасов времен войны

Сотрудники Росгвардии обнаружили гранаты времен Великой Отечественной войны, минометные мины и артиллерийские снаряды в разных районах края.

В Тихорецке рабочие во время земляных работ возле ж/д переезда нашли шесть разнокалиберных мин. В станице Должанской Ейского района на берегу пляжа во время уборки нашли 76-мм артиллерийский снаряд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Еще 67 боеприпасов нашли и уничтожили в реках Апшеронского и Крымского районов, полях Новокубанского, Темрюкского, Абинского, Славянского и лесах Кавказского и Туапсинского районов.

Также среди подозрительных предметов, найденных жителями края, было несколько учебных боеприпасов.

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