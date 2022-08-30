В Крымском районе два парня обокрали предприятие на 80 млн рублей
Происшествия
30.08.2022 17:16
В отношении двоих местных жителей в возрасте 23 и 26 лет возбудили уголовное дело.
По данным следствия, молодые люди с декабря 2021 года по апрель 2022 года, будучи работниками предприятия по строительству гидросооружений, украли 25 электроприводов с блоками управления. Общая сумма ущерба превысила 80 млн рублей.
Краденное имущество злоумышленники планировали продать через интернет. Злоумышленников задержали. На период предварительного следствия из заключили под стражу. Парням грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Местонахождение электроприводов устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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