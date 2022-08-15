В Крымском районе два дня будет работать мобильный комплекс «Маршрут здоровья»
Общество
15.08.2022 18:54
Передвижной медицинский комплекс скрининговой диагностики прибудет в муниципалитет 16 августа.
- 16 августа — в хуторе Садовом в Кеслеровском сельском поселении по адресу: улица 60 лет Октября, 18.
- 17 августа — в станице Варениковской по адресу: улица Пушкина, 242.
Время работы мобильного комплекса — с 9:00 до 14:00.
Все желающие смогут измерить рост и вес, артериальное давление и пульс, определить степень физического развития и состояние сердца, сделать экспресс-анализы общего холестерина, глюкозы крови и получить консультацию терапевта.
С собой обязательно нужно взять паспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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