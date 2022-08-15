Диетолог рассказала, какие продукты не стоит есть в период роста заболеваемости COVID-19

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Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что при употреблении сладкого и алкоголя снижается активность иммунных клеток.

Полностью исключить или сократить из рациона сахар следует для укрепления иммунитета, отметила врач. Большое количество сладкого снижает устойчивость к вирусным инфекциям. Также риску инфекционных заболеваний больше подвержены люди с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом.

«Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток», — объяснила диетолог.

Также в период распространения вирусных инфекций стоит отказаться от алкоголя, добавила врач.

«Алкоголь тоже снижает активность иммунных клеток. Считается, что 50 г водки «дезинфицируют» все внутри, но это не так. Спиртное только во вред нашему организму. Безопасной дозы алкоголя не существует», — цитирует Игнатикову радио Sputnik.

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