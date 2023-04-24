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В Крымском районе 62-летний грибник потерялся около грязевого вулкана Шуго

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-62-letnij-gribnik-zabludilsya-okolo-vulkana-shugo
В Крымском районе 62-летний грибник потерялся около грязевого вулкана Шуго
Фото t.me/kubanspas

Спасателям 23 апреля в 12:18 поступила информация о том, что в окрестностях станицы Варениковской заблудился мужчина.

По предварительным данным, грибник заблудился в в районе грязевого вулкана Шуго. Спасатели Крымского аварийно-спасательного отряда прибыли на место и приступили к поискам. Местонахождение грибника определили, его нашли и вывели из леса.

Заблудившимся оказался 62-летний житель хутора Коржевского. Мужчину передали сотрудникам администрации Варениковского сельского поселения. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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