В Крымском районе 62-летний грибник потерялся около грязевого вулкана Шуго
Происшествия
24.04.2023 17:56
Спасателям 23 апреля в 12:18 поступила информация о том, что в окрестностях станицы Варениковской заблудился мужчина.
По предварительным данным, грибник заблудился в в районе грязевого вулкана Шуго. Спасатели Крымского аварийно-спасательного отряда прибыли на место и приступили к поискам. Местонахождение грибника определили, его нашли и вывели из леса.
Заблудившимся оказался 62-летний житель хутора Коржевского. Мужчину передали сотрудникам администрации Варениковского сельского поселения. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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