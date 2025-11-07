В Крымске загорелась квартира в многоэтажке, погиб человек

Пожар произошел днем 7 ноября в одной из квартир многоэтажного дома на улице Привокзальной.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:23. Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире загорелись вещи и мебель. На момент прибытия специалистов площадь пожара составляла 5 кв. м.

В 13:32 возгорание полностью ликвидировали. К тушении пожара участвовали четыре человека и одна единица техники.

«К сожалению, погиб один человек. На месте работают следователи СУ СКР по Краснодарскому краю», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

