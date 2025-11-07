СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в многоэтажке в Кропоткине

Днем 6 ноября в многоквартирном доме на улице Красной в Кропоткине произошел пожар, в результате которого погиб 62-летний местный житель.

По предварительным данным, в четырехэтажном доме произошло возгорание. Соседи заметили пожар и обратились в МЧС.

Спасатели локализовали возгорание и обнаружили в одной из квартир тело мужчины. Точную причину возгорания установят после проведения исследований.

Следователь территориального следственного отдела осмотрел место происшествия. В рамках проверки проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место пожарные установили, что пожар произошел на площади 30 кв. м. К тушению привлекли 14 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома поступило в экстренные службы в 15:40. Спасатели эвакуировали из горящего дома 20 человек.

