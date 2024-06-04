В Крымске заехавший на «Сопку Героев» водитель заплатит штраф

Очевидцы в соцсетях рассказали, что неизвестный мужчина на внедорожнике заехал на территорию мемориала, громко слушая музыку.

Правоохранители увидели публикацию в интернете и вскоре установили и задержали нарушителя. Им оказался 41-летний местный житель. В отношении мужчины составили протокол о движении по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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