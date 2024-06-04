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Родители юного виновника ДТП в Геленджике выплатят пострадавшему 1 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/roditeli-yunogo-vinovnika-dtp-v-gelendzhike-vyplatyat-postradavshemu-1-mln-rublej
Родители юного виновника ДТП в Геленджике выплатят пострадавшему 1 млн рублей
Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю

ДТП с 7 пострадавшими произошло 13 июня прошлого года, когда 16-летний подросток решил покататься на родительском автомобиле Volkswagen.

Во время движения подросток выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы такси Hyundai. В результате аварии пострадали: два подростка, находившиеся в Volkswagen, а также 45-летний водитель Hyundai и четверо его пассажиров, среди которых было двое детей. Один из пострадавший детей проходил долгое лечение в больнице.

Спустя почти год суд приговорил несовершеннолетнего виновника ДТП к лишению свободы на 3 года условно. Кроме того, его родители выплатят 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба пострадавшему, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: на Кубани мошенники получили страховку на 6 млн рублей за инсценированные ДТП. Группа мошенников в течение двух лет инсценировала около 20 аварий на дорогах Туапсинского района, чтобы получать компенсации в страховой компании.

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