На Кубани мошенники получили страховку на 6 млн рублей за инсценированные ДТП

Группа мошенников в течение двух лет инсценировала около 20 аварий на дорогах Туапсинского района, чтобы получать компенсации в страховой компании.

По версии следствия, трое жителей Туапсинского района в возрасте от 42 до 45 лет с августа 2016 по декабрь 2018 года умышленно фальсифицировали дела об административных правонарушениях по факту ДТП. Всего выявили 17 таких случаев.

Установлено, что правоохранители, которые фиксировали аварии и составляли необходимые для страховой выплаты документы, не были частью мошеннической схемы. В результате страховая компания понесла ущерб более чем на 6 млн рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования. На период предварительного следствия одного из них отправили под домашний арест, двое других оказались под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили в суд. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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