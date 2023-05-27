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В Крымске саперы достали из-под автомобиля корпус от гранаты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-sapery-dostali-iz-pod-avtomobilya-korpus-ot-granaty
В Крымске саперы достали из-под автомобиля корпус от гранаты
В Крымске саперы достали из-под автомобиля корпус от гранаты

О подозрительном предмете на улице Демьяна Бедного местные жители сообщили 27 мая в правоохранительные органы.

«Со слов моего соседа, какой-то мужчина под чужой автомобиль, стоящий на парковке рядом с домом по улице Демьяна Бедного, подложил взрывное устройство и скрылся. Все происходящее зафиксировала видеокамера частного дома», — написали очевидцы в соцсетях.

Инцидент прокомментировал глава Крымского района Сергей Лесь. Он отметил, что на место незамедлительно выехала группа быстрого реагирования для оцепления местности.

«Прибывшие саперы извлекли предмет, который при изучении оказался абсолютно пустым корпусом от гранаты. Угрозы жителям нет», — написал Лесь в Telegram.

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