В Крымске произошел пожар на складе возле кровельного центра

Сообщение о возгорании склада на улице Коммунистической поступило в МЧС 24 августа в 12:17.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что произошел пожар в складском помещении. В 12:32 огонь локализовали на площади 250 кв. м.

К ликвидации пожара участвуют 20 спасателей МЧС и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«На улице Коммунистической возгорание на территории одного из предприятий. Оперативные службы работают, причины пожара выясняются», — написал в Telegram глава Крымского района Сергей Лесь.

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