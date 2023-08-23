В Кропоткине спустя двое суток потушили пожар на складе шелухи площадью 1000 кв. метров

Возгорание произошло на улице Магистральной, 67 возле трассы еще утром 21 августа. Там загорелась складированная шелуха семечки подсолнечника.

Площадь пожара на складе достигала 1 тыс. кв. метров. К вечеру 21 августа пожар удалось потушить, однако вскоре шелуха снова вспыхнула огнем. Местные жители заметили сильный пожар в этом месте вечером 22 августа.

Силами пожарных расчетов и местной администрации возгорание удалось ликвидировать 23 августа.

«Периодически происходит тление шелухи, вызывая задымление в городе, особенно в безветренную погоду. Администрацией города и района принимаются меры к ликвидации тления шелухи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Кавказского района.

По словам специалистов, длительное тление шелухи в Кропоткине происходит из-за сухой и жаркой погоды, а также из-за большого объема отработанной продукции на складе. Ситуацию контролирует пожарная служба.

Читайте также: в 26 городах и районах Краснодарского края объявили чрезвычайную пожароопасность. В лесах работают мониторинговые группы. Они следят, чтобы люди не разжигали костры и не выбрасывали мусор.