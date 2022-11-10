В Крымске приступили к завершающей стадии благоустройства бульвара имени Олега Бредихина

Видео канала «Кубань 24»

На большинстве пешеходных дорожек уже уложили плитку, установили скамейки. Также смонтировано и подключено освещение. Благоустройство проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На территории осталось оборудовать детскую и спортивную площадки, основа под них уже готова. Длина новой зеленой зоны превысит 500 м.

Одна из особенностей этого проекта — удалось сохранить все деревья. Речь о платанах и каштанах, которые 40 лет назад сажали ученики городской школы № 2. Все работы по благоустройству планируют завершить до конца года.

Читайте также: в Горячем Ключе по нацпроекту благоустроят бульвар на улице Ленина.