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В Крымске приступили к завершающей стадии благоустройства бульвара имени Олега Бредихина

Общество
10.11.2022 15:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-pristupili-k-zavershayushhej-stadii-blagoustrojstva-bulvara-imeni-olega-bredihina
Видео канала «Кубань 24»

На большинстве пешеходных дорожек уже уложили плитку, установили скамейки. Также смонтировано и подключено освещение. Благоустройство проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На территории осталось оборудовать детскую и спортивную площадки, основа под них уже готова. Длина новой зеленой зоны превысит 500 м.

Одна из особенностей этого проекта — удалось сохранить все деревья. Речь о платанах и каштанах, которые 40 лет назад сажали ученики городской школы № 2. Все работы по благоустройству планируют завершить до конца года.

Читайте также: в Горячем Ключе по нацпроекту благоустроят бульвар на улице Ленина.

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