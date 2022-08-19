В Крымске приготовили 150 литров окрошки

Фото t.me/sergeyi_les

На площади МКЦ «Русь» в Крымске 19 августа провели фестиваль окрошки. Повара приготовили 150 литров любимого летнего блюда.

Об этом в соцсетях сообщил глава Крымского района Сергей Лесь. Праздник посвятили международному Дню молодежи, и на нем собрались жители всех поселений района.

«Пока повара готовили летнее блюдо, молодежные команды приняли участие в различных состязаниях на ловкость и смекалку. Самые активные боролись за право получить велосипед, который был разыгран в лотерею», — написал Лесь в Telegram.

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