В Крымске по нацпроекту открыли новую аллею на улице Луначарского
Общество
25.11.2022 10:24
Ей присвоили имя героя Великой Отечественной войны — Олега Бредихина. Работы финансировались по нацпроекту «Жилье и городская среда».
На торжественной церемонии открытия отметили, что прогулочную зону, за которую весной проголосовали местные жители, планировали построить здесь в 2023 году. Но благодаря поддержке краевых властей проект удалось реализовать уже в этом году.
Общая протяженность аллеи — 550 м. На территории сохранили деревья, установили детскую площадку, скамейки и освещение.
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