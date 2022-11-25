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В Крымске по нацпроекту открыли новую аллею на улице Луначарского

Общество
25.11.2022 10:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-po-natsproektu-otkryli-novuyu-alleyu-na-ulitse-lunacharskogo
Видео канала «Кубань 24»

Ей присвоили имя героя Великой Отечественной войны — Олега Бредихина. Работы финансировались по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На торжественной церемонии открытия отметили, что прогулочную зону, за которую весной проголосовали местные жители, планировали построить здесь в 2023 году. Но благодаря поддержке краевых властей проект удалось реализовать уже в этом году.

Общая протяженность аллеи — 550 м. На территории сохранили деревья, установили детскую площадку, скамейки и освещение.

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