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В Крымске пенсионер на мопеде врезался в легковушку и погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-pensioner-na-mopede-vrezalsya-v-legkovushku-i-pogib
В Крымске пенсионер на мопеде врезался в легковушку и погиб
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 15 февраля около 10:20 на пересечении улиц Луначарского и Веселой.

По предварительным данным, 85-летний мужчина ехал на мопеде Suzuki и не избрал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля Daewoo Matiz. Мопед врезался в иномарку в тот момент, когда она стала поворачивать налево.

В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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