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В Крымске ночью провели «электро-субботник» после ураганного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-nochyu-proveli-elektro-subbotnik
В Крымске ночью провели «электро-субботник» после ураганного ветра
Фото t.me/sergeyi_les

В Крымске ночью 11 августа провели масштабные работы по улучшению качества электроснабжения — в городе с 3:00 до 6:30 отключили подачу электроэнергии.

«Мы объявили такой «электро-субботник» — собрали все имеющиеся бригады, чтобы они максимально быстро заменили и усилили все «тонкие» места на линиях и ТП. Это нужно для того, чтобы для того, чтобы снизить вероятность аварийных ситуаций», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в своем Telegram.

По его словам, отключение планировалось с 4:00 до 8:00, но для удобства жителей время перенесли. Три бригады работали в районе железнодорожного вокзала, школы № 3 и в микрорайоне «Платан».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 10 августа ураган повалил деревья на дороги в Крымском районе.

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