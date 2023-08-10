Ураган повалил деревья на дороги в Крымском районе

Ливень со шквалистым усилением ветра прошел на территории Троицкого и Южного сельских поселений вечером 10 августа.

Из-за непогоды деревья упали на дорогу между станице Троицкой и хутором Кувичинским. На месте работала спецтехника.

«Сильный ветер повалил огромное количество деревьев, особенно в Южном сельском поселении. Деревьями были перекрыты краевые трассы. На данный момент все дороги расчищены от деревьев. Проезд по трассам свободный», — рассказал глава Крымского района Сергей Лесь.

Он отметил, что в Троицком и Южном поселениях отключили электричество. На место аварий выехали усиленные бригады энергетиков. Туда уже направляются спасатели, везущие световые пушки и специальное оборудование. Подачу света в населенных пунктах планируют восстановить в кратчайшие сроки.

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