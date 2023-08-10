Крупный град побил крыши домов и соцобъектов в Абинском районе. Видео

Сильный град прошел вечером 10 августа на территории Ольгинского сельского поселения.

В результате выпадения осадков повреждена кровля и окна детского сада № 25. Детей в здании в этот момент уже не было. В школе № 32 градом разбило плафоны уличного освещения.

В хуторах Покровский и Свободный произошло аварийное отключение электричества. Без света временно остались около 350 человек. На место направили спасателей и коммунальщиков.

«Решением комиссии по ЧС на территории Ольгинского поселения введен режим локального ЧС. Устранение последствий стихии координирую лично. Социальные учреждения будут оперативно запущены в работу», — написал в Telegram глава Абинского района Вячеслав Иванов.

Он добавил, что из-за града в муниципалитете незначительно пострадали посевы подсолнечника и риса, а также плодовые деревья. Специальная комиссия уже приступила к работе по оценке ущерба, причиненного от разгула стихии.

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