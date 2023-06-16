В Крымске ночью 20 июня отключат воду

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в Крымске с 23:00 19 июня до 4:00 20 июня будет прекращена подача воды.

Воды не будет во всем городе у абонентов РЭУ «Крымские разводящие сети». В микрорайоне «Надежда» воду отключить не будут.

Также не будут отключать водоснабжение у абонентов, которые запитаны от ж/д станции, сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

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