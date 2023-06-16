Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Крымске ночью 20 июня отключат воду

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-nochyu-20-iyunya-otklyuchat-vodu
В Крымске ночью 20 июня отключат воду
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в Крымске с 23:00 19 июня до 4:00 20 июня будет прекращена подача воды.

Воды не будет во всем городе у абонентов РЭУ «Крымские разводящие сети». В микрорайоне «Надежда» воду отключить не будут.

Также не будут отключать водоснабжение у абонентов, которые запитаны от ж/д станции, сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Читайте также: работу Краснодарской ТЭЦ приостановят на две недели для профилактических работ.

Статьи
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
7 причин, чтобы спать голым
7 причин, чтобы спать голым
Фитнес-тренер рассказал, что есть, чтобы добиться кубиков на животе
Фитнес-тренер рассказал, что есть, чтобы добиться кубиков на животе
Гид по пенному: основные виды пива
Гид по пенному: основные виды пива
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях