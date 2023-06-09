Работу Краснодарской ТЭЦ приостановят на две недели для профилактических работ

Подачу горячей воды в многоэтажные дома приостановят с 13 по 27 июня. За это время на ТЭЦ и в котельных проведут работы для предстоящего осенне-зимнего периода.

Двухнедельное отключение прежде всего затронет центр города, Комсомольский микрорайон, Черемушки, а также часть микрорайона Гидростроителей и Пашковский жилой массив.

Горячую воду отключают ежегодно в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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