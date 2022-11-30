В Крымске на обновление учреждений культуры направили 26,5 млн рублей

Сейчас проводится капитальный ремонт кровли и фасада Дома культуры в хуторе Школьном. В здании уже заменили окна, сейчас его утепляют и штукатурят.

Кроме того, в Кеслерово приведут в порядок внешний облик здания сельского клуба. Капремонт также проводится в учреждениях культуры Пригородного, Молдаванского и Адагумского сельских поселений. Средства на это выделили по краевой программе «Развитие культуры».

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