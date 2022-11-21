В Каневском районе по нацпроекту отремонтировали Дом культуры
Общество
21.11.2022 14:38
Нацпроект «Культура» помог преобразиться сельскому ДК. Почти 14 млн рублей направили на капитальный ремонт здания в хуторе Большие Челбасы.
Здание было построено в 50-х годах прошлого века и с тех пор там проводили только мелкий косметический ремонт. Сейчас же полностью заменили кровлю, коммуникации, провели перепланировку и внутреннюю отделку помещений.
«Было мрачно, было тускло, старо. Сейчас ярко, свежо, все новое. Самое главное, светлое. Жители, которые приходят посмотреть, рады тому, что светло и красиво», — сказала директор сельского Дома культуры хутора Большие Челбасы Мария Донец.
Из бюджета сельского поселения выделили более 400 тыс. рублей на кресла для зрительного зала, оформление сцены и новую мебель. Открыть Дом культуры планируют в выходные большим концертом.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- В Краснодарском крае будут судить «телефонного террориста», угрожавшего взорвать Белореченскую ГЭС
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
- В Армавире иномарка наехала на коляску с 8-месячным ребенком