В Крымске мужчину посадили на 8,5 лет за избиение до смерти знакомого
Преступление произошло 22 января в хуторе Новоукраинском. На скамье подсудимых оказался 35-летний местный житель.
В суде установили, что мужчина вечером был у супермаркета на улице Темченко, 65. Там он ударил по голове своего знакомого. После того, как пострадавший упал, мужчина стал избивать его ногами, а затем ушел. Избитого мужчину госпитализировали, однако 2 февраля из-за полученных травм он скончался.
Кроме того, в день избиения злоумышленник поссорился со своим соседом. В ходе конфликта он грозился убить его и бросил в соседа топор.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В суде он признал свою вину в полном объеме. Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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