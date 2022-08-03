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В Адыгее 18-летнего парня будут судить за убийство сожителя матери

Происшествия
03.08.2022 20:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-18-letnego-parnya-budut-sudit-za-ubijstvo-sozhitelya-materi
В Адыгее 18-летнего парня будут судить за убийство сожителя матери
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи уже завершили расследование этого уголовного дела. Молодого человека подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

По версии следствия, в июне 2022 года 18-летний местный житель поссорился с сожителем матери и сильно избил его. Он нанес ему множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мужчина потерял сознание и скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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