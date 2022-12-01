В Крымске мотоциклист влетел на крышу «девятки»
Происшествия
01.12.2022 22:29
ДТП произошло 1 декабря в 15:00 на улице Кирова.
По предварительным данным, житель Крымского района на мотоцикле КТМ не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей «девятки» и врезался в нее. Судя по кадрам с места ДТП, мотоцикл после аварии влетел на крышу отечественной легковушки.
В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, с различными травмами его доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Сочи иномарка протаранила грузовик и въехала в торговый павильон.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
- Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
- В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
- В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной