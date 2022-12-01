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В Крымске мотоциклист влетел на крышу «девятки»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-mototsiklist-vletel-na-kryshu-devyatki
В Крымске мотоциклист влетел на крышу «девятки»
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло 1 декабря в 15:00 на улице Кирова.

По предварительным данным, житель Крымского района на мотоцикле КТМ не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей «девятки» и врезался в нее. Судя по кадрам с места ДТП, мотоцикл после аварии влетел на крышу отечественной легковушки.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, с различными травмами его доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

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