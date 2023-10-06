В Крымске к газу подключили дома в микрорайоне Хрустальном

Газораспределительные сети среднего и низкого давления протяженностью 4,4 км 6 октября ввели в эксплуатацию специалисты «Газпром газораспределение Краснодар».

Новый газопровод построили в этом году. Теперь жители частных домов микрорайона Хрустального могут подавать заявки на догазификацию. Новые сети позволят подключить к газу более 155 уже построенных домов и 260 — только планируемых.

Всего от жителей Крымского района по программе догазификации приняли более 1,7 тыс. заявок и заключили более 1,6 тыс. договоров. Газ подвели к границам более 1 тыс. участков, 531 дом подключили к газу.

В целом по краю приняли около 69 тыс. заявок на газификацию участков, 38,7 тыс. заявок выполнили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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