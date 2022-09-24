В Крымске и Усть-Лабинске отменили празднование Дня города
Об этом сообщили глава Крымского района Сергей Лесь и мэр Усть-Лабинска Станислав Гайнюченко.
160-летие Крымска и 98-летий со дня образования Крымского района планировали отметить 24 и 25 сентября.
«Принято решение отменить мероприятия, приуроченные к этим датам. Конечно, мы поблагодарим жителей, которые внесли большой вклад в развитие района, также для детей пройдёт фестиваль «Сказка-коляска» 25 сентября в 11:00 в СКЦ», — написал Лесь в Telegram.
В Усть-Лабинске День города планировали отпраздновать с 27 по 30 сентября.
«Принято решение отменить все массовые праздничные мероприятия. Без изменений останется только награждение наших жителей, которые внесли большой вклад в развитие города», — написал Гайнюченко в Telegram.
Мэр Усть-Лабинска попросил жителей и гостей города отнестись с пониманием к этому решению.
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