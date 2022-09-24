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В Крымске и Усть-Лабинске отменили празднование Дня города

Общество
24.09.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-i-ust-labinske-otmenili-prazdnovanie-dnya-goroda
В Крымске и Усть-Лабинске отменили празднование Дня города
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили глава Крымского района Сергей Лесь и мэр Усть-Лабинска Станислав Гайнюченко.

160-летие Крымска и 98-летий со дня образования Крымского района планировали отметить 24 и 25 сентября.

«Принято решение отменить мероприятия, приуроченные к этим датам. Конечно, мы поблагодарим жителей, которые внесли большой вклад в развитие района, также для детей пройдёт фестиваль «Сказка-коляска» 25 сентября в 11:00 в СКЦ», — написал Лесь в Telegram.

В Усть-Лабинске День города планировали отпраздновать с 27 по 30 сентября.

«Принято решение отменить все массовые праздничные мероприятия. Без изменений останется только награждение наших жителей, которые внесли большой вклад в развитие города», — написал Гайнюченко в Telegram.

Мэр Усть-Лабинска попросил жителей и гостей города отнестись с пониманием к этому решению.

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