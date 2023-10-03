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В Крымске будут судить мужчину, хранившего более 1 кг конопли в душевой кабине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-budut-sudit-muzhchinu-hranivshego-bolee-1-kg-konopli-v-dushevoj-kabine
В Крымске будут судить мужчину, хранившего более 1 кг конопли в душевой кабине
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полиции Крымского района завершили расследовать уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя о незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, мужчина хранил на летней кухне более 1 кг наркосодержащих частей конопли, более 450 г марихуаны и около 14 г гашиша. Наркотики местный житель изготовил сам из дикорастущего каннабиса, который собрал на берегу реки Адагум, а также из кустов, которые вырастил сам на своем участке.

Возбудили уголовное дело. До суда обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела отправили в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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