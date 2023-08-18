Притон рядом с пчелами: плантацию конопли устроил на пасеке житель Сочи

В Сочи полицейские задержали мужчину, который культивировал наркосодержащие растения.

По данным следствия, 52-летний местный житель на территории пчеловодного хозяйства выращивал коноплю и мак. Правоохранители изъяли 94 куста каннабиса, 266 растений мака и более 15 г марихуаны. Части каннабиса пасечник сушил в пчелиных ульях.

В дачном доме на пасеке злоумышленник организовал притон для употребления наркотиков. Мужчина рассказал, что нелегальный урожай он собирал, чтобы изготавливать наркотики для личного употребления.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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