В Крыловском районе захоронили останки без вести пропавшего красноармейца

В муниципалитете состоялось торжественное захоронение останков красноармейца Ивана Чернышова, без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны.

Рядовой-стрелок Иван Чернышов родился в 1905 году на Кубани в хуторе Кавалерском. Он погиб в 1941 году в ходе Ельнинской наступательной операции.

В апреле этого года поисковики из отряда «Застава святого Ильи Муромца» обнаружили останки красноармейца в Смоленской области. Личность была установлена по найденному при нем солдатскому медальону.

Солдата с воинскими почестями захоронили на родной земле в Крыловском районе. На церемонии присутствовали его двоюродные племянники и правнуки.

«Они защищали родную землю, свои семьи, как мы хотели жить, бились до последнего. Цена той войны — миллионы жизней», — сказал глава Крыловского района Виталий Демиров.

В исторический музей переданы на хранение каска, три монеты и солдатский медальон, по которому удалось установить личность красноармейца, а также медаль «Шагнувший в бессмертие».

Читайте также: в Кущевском районе перезахоронили останки восьми советских солдат.

Подпишись, здесь всегда интересно.